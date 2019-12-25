الصحة والتضامن والقومى للمرأة فى حفل ضد ختان الإناث بسوهاج

نظمت جمعية "صحبة الخير" في سوهاج، اليوم الأربعاء، حفل القضاء على ختان الإناث، ضمن مشروع مجتمعات أكثر أمانًا للأطفال بحضور محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وتقول سحر شنيف رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير، إن مشروع "مجتمعات أكثر أمانًا للأطفال، تحت مظلة جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، بدعم من منظمة اليونسيف، وينفذ بمحافظة سوهاج في 11 مركزًا، وصحبة الخير مسئولة عن ٦ مراكز وهي "طهطا، طما، جهينة، المراغة، سوهاج، دارالسلام".



وأضافت شنيف أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تطوير طرق اتصال وشراكات للتخلي عن الممارسات الضارة ضد الأطفال، مثل مناهضة ختان الإناث، ويشار إلى أن المشروع ينفذ من خلال قطاعات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم.