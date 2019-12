خالد عليش وريم مصطفى ضيفا ON Set

يحل الفنان خالد عليش ضيفًا على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، غدًا الخميس.



ويتحدث "عليش" خلال اللقاء عن أعماله الفنية الأخيرة، وعمله الإذاعي، واستعداداته للعام الجديد على المستوى المهني والشخصي.



كما تحل الفنانة ريم مصطفى ضيفة على البرنامج، الجمعة المقبل، لتتحدث خلال اللقاء عن مشاركاتها الفنية الأخيرة، والأدوار التي تستعد لها حاليًا، وتوقعاتها للعام الجديد.



يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في العاشرة والنصف مساءً.