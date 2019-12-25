عضو مجلس السيادة السوداني: عيد الميلاد 2020 يؤكد معاني التسامح الديني

أكدت رجاء نيكولا عبدالمسيح، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن مشاركة جميع المواطنين، في احتفالات أعياد الميلاد، هذا العام، تؤكد معاني التسامح الديني الذي يتمتع به السودان.



وشارك عضوا مجلس السيادة رجاء نيكولا، وصديق تاور، عددًا من الكنائس في احتفالاتها اليوم بأعياد الميلاد، وقدما التهنئة لجميع المسيحيين داخل السودان وخارجه، ورافقهما في زيارة الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم، وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح.



وقالت نيكولا: إن احتفالات هذا العام تكتسب دلالات خاصة، ومذاقًا متفردًا، لأنها تأتي في ظل التطورات التي شهدتها البلاد بعد "ثورة ديسمبر".



وأعربت عضو مجلس السيادة، لدى مخاطبتها احتفالات الكنيسة الإنجيلية في منطقة بحري في الخرطوم، عن تقديرها وامتنانها للحكومة الانتقالية، لاهتمامها بالمسيحيين، ومنحهم عطلة رسمية للاحتفال بأعياد الميلاد.



وشددت على أن هذه المناسبة تمثل ترسيخًا لمبادئ التعايش السلمي، وتجسيدًا لمعاني المحبة والسلام، مؤكدة ضرورة تعزيز قيم الوحدة والتسامح والعطاء.