الجيش الليبى: ميليشيات الوفاق تنهار وتطلب الدعم

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، صباح اليوم الأربعاء، أن ميليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة، تستنجد لعدم قدرتها على الصمود، أمام القصف الجوي المستمر وتقدم قوات الجيش في محيط صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.



وقال المركز الإعلامي في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الدعم الناري من الطيران العمودي والسلاح الجوي مستمر مع تقدم القوات المسلحة في محيط صلاح الدين وعدد من أصوات أبواق الميليشيات تستنجد وتطلب الدعم وتتحدث عن عدم قدرتها على الصمود واحتمالات انهيارها".



واندلعت اشتباكات عنيفة، أمس الثلاثاء، بالقرب من مبنى الجوازات بمنطقتي صلاح الدين وبئر الأسطى ميلاد شرقي تاجوراء جنوب طرابلس، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الصراع المسلح، وحالة الهلع بين المواطنين جراء القصف العشوائي من قبل الميليشيات، بمناطق متفرقة داخل العاصمة طرابلس.