"جوجل" تكشف عن أفضل تطبيقات أندرويد لتحميلها على هاتفك

كشفت "جوجل" النقاب عن ترتيبها لأفضل التطبيقات المتاحة للتنزيل من متجر "جوجل بلاي"، ذات الشعبية الكبيرة في الوقت الحالي.



ويحتوي متجر "بلاي" الآن، على نحو 2.8 مليون تطبيق مثير للإعجاب، لذا نشر موقع "إكسبريس" أبرز نتائج Best Of awards لعام 2019 التابعة لـ"جوجل".



وسلطت "جوجل" الضوء على تطبيق Ablo- وهي خدمة جديدة مصممة لربط المستخدمين مع آخرين جدد حول العالم، كما صُمم للمساعدة على "تكوين صداقات جديدة في جميع أنحاء العالم"، ويتيح إرسال رسائل فورية وكذلك إجراء مكالمات فيديو، وتلقيها من المعارف الجدد.



وتقول جوجل: إن Ablo حصل على الجائزة المرموقة، بسبب "البراعة والامتياز".



وأبرز عملاق التكنولوجيا بعضًا من أفضل التطبيقات المخفية، التي ربما تكون قد فقدت بين أشهر الأسماء في متجر "بلاي"، وتشمل المجموعة الواسعة هذه: Big Bang AR الذي يتيح إمكانية التجول من خلال عدسة الكاميرا لمشاهدة تشكيل النجوم الأولى، ونظامنا الشمسي وكذلك الكوكب.



أما تطبيق Mash-Up، فيتضمن بدء تصوير مقطع فيديو قصير (يفضل أن يكون مضحكا)، ليتابعه مستخدم آخر في مكان آخر من العالم.



وعرضت جوجل أيضًا بعض التطبيقات في فئة Everyday Essentials، التي صُممت لجعل حياة المستخدم أسهل كل يوم، وأولها Appy Weather، الذي يقدم تنبؤا فائق الدقة في جدول زمني مبسط، يلخص كل ما تحتاج إلى معرفته بنظرة سريعة. ويتضمن أيضًا 10 عناصر مختلفة محتملة لعرض الطقس على الشاشة الرئيسية في هواتف أندرويد.



وحصل تطبيق Boosted على جائزة في الفئة هذه، وهو مصمم لتتبع الوقت وجعل المستخدم أكثر إنتاجية، بالإضافة إلى تطبيق Curio الذي يستخدمه الرواة لقراءة مقالات من 30 صحيفة ومجلة، وكذلك Endel الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء شريط صوتي مصمم لمساعدتك على التركيز أو النوم.



وأشارت "جوجل" إلى تطبيق Omio، المخصص لمساعدة المستخدم في التخطيط للرحلات، في جميع أنحاء أوروبا بالطائرة والقطار.



وبالطبع، لم يتم تحديد كل هذه من قبل مسئولين في جوجل فقط، حيث تيوجد أيضًا فئة للتطبيقات التي اختارها مستخدمو Android.



وتذهب جائزة اختيار المستخدمين إلى محرر الفيديو Video Editor - Glitch Video Effects، الذي يشمل دمج الصور والفيديو معا لإنشاء عروض شرائح تفصيلية، لعرضها على العائلة أو الأصدقاء أو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.



وسُميت Call Of Duty Mobile كأفضل لعبة في متجر "بلاي" هذا العام.