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سياسي

"الصغير": مقترحات تعديل "الإدارات القانونية" ترضى الكثير

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:15 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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قال علي الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه بتوجيهات من النقيب العام سامح عاشور، حملت النقابة على عاتقها تقديم تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب، وهو حاليا أمام اللجنة التشريعية، ومن المرتقب أن تعقد لجان استماع خلال النصف الأول من يناير المقبل.

وأضاف "الصغير"، خلال كلمته اليوم في المؤتمر الأول لاتحاد محامي قطاع البترول، الذي انعقد بنادي المحامين النهري بالمعادي: "وصلنا إلى مقترحات ترضى الكثير من محامي الإدارات القانونية، وتمت إضافة ثمان مواد جديدة للتعديل".

ونوه عضو مجلس النقابة العامة، بأن قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، لم يعدل منذ صدوره، ويعاني منه المحامين بالرغم من كونه صدر لينظم علاقات محامي الإدارات القانونية بجهة عمله ومع النقابة والآخرين، والحفاظ على حقوقه ولذلك لم يحقق الغاية المنشودة منه.

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