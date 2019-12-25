رفع 50% من تراكمات القمامة بأرض عرفة في المنوفية

أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم رفع 4500 طن مخلفات بإجمالي 50 % من حجم مقلب القمامة بأرض عرفة بمدينة شبين الكوم منذ بدء الأعمال وحتى الآن ونقلها إلى المدفن الصحي بمدينة السادات، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمقلب للإطمئنان عن انتظام سير العمل بالموقع والتأكد من تذليل كافة العقبات التي من شأنها عرقلة سير أعمال الرفع.



ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الأعمال وتكاتف جميع الجهود من خلال المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال للانتهاء من المقلب وفق الخطة الزمنية المحددة، مؤكدًا بأن رفع مخلفات أرض عرفة بداية للخطة المعدة من قبل المحافظة للقضاء نهائيًا علي جميع تجمعات القمامة المتراكمة منذ القدم بهدف الحفاظ على البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري بنطاق المحافظة.