-
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الموافق 28 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جدل فى البرلمان بشأن دفع فواتير كهرباء المساجد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، جدلًا بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن سداد وزارة الأوقاف قيمة فواتير استهلاك المرافق بالمساجد التابعة لها، والذى يطالب الوزارة بسداد فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد الأهلية، وتوصيل المرافق لهذه المساجد، وتم تأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة.

وعقب ممثل وزارة الأوقاف، على الاقتراح، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب، بأن يتم دفع فواتير الكهرباء والمياه عن طريق ما يسمى "المصادقة"، موضحًا أنه تم دفع مبلغ 400 مليون و83 ألف جنيه للكهرباء في عام 2018-2019، وتم دفع مبلغ 575 مليون للمياه فى 2018-2019.

وأشار ممثل "الأوقاف"، إلى أن كل دور العبادة غير الحكومية تتكفل بها الوحدات المحلية فيما يتعلق بالمرافق.

ورد النائب زكريا حسان، مقدم الاقتراح، قائلًا: "الوحدات المحلية لا تدفع لمساجد الأوقاف، ولا يصح أن يتبرع شخص ببناء مسجد وتقوله تحمل المرافق".

في سياق متصل، أجلت اللجنة مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن إعفاء المساجد والكنائس من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تعيين خطباء المكافأة بوزارة الأوقاف غير المعينين بالقطاع الحكومي، نظرا لاعتذار جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف عن عدم حضور الاجتماع.

وشهد الاجتماع، موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شادية ثابت، بشأن تخصيص خطبة جمعة يكون موضوعها حول ذوي الاحتياجات الخاصة وحثهم على العمل والدراسة وكيفية التعامل معهم، وأوصت وزارة الأوقاف بمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في زيادة الخطب والدروس عن قضاياهم.

وقال محمود فوزي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، إن المحافظة خاطبت وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، ورد بأن الوزارة تقوم بترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة، وتخصص خطب جمعة عن أخلاق الإسلام في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومشكلاتهم، وأنه سيتم تنفيذ الاقتراح من قبل مديرية أوقاف الجيزة.

فيما قال الدكتور سيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، إن وزارة الأوقاف تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصص خطب جمعة على مدار العام خاصة بهم، وتتم ترجمة الخطبة بلغة الإشارة، ولكن فكرة تخصيص خطبة كل شهر صعبة إلى حد ما نظرًا لكثرة القضايا والمشكلات، متابعًا: "الاقتراح جيد ونخصص دروسًا فى المساجد عن قضايا ذوى الإعاقة، وستتم زيادة خطب الجمعة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل تحالف قبرص مع مصر واليونان وفرنسا ضد تركيا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد نقطة الإنتاج.. مرتضى: "لاعبو الزمالك رجالة ومعمولهم سحر أسود"

منذ حوالي 21 ساعة

مصدر أمني يكشف سبب حريق مترو البحوث

منذ يوم

الكافيين.. "عدو" الدهون والسكر

الصور

image description

تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة فى العرض الخاص لـ"الفلوس"

image description

صور قداس ليلة عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية في الزمالك

image description

صور مولد الحسين 2019

image description

مروة ناجي تتألق في حفل عيد العلم بجامعة القاهرة (صور)

image description

صور العرض الخاص لفيلم الفلوس لتامر حسني

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

البرلمان: 4 مستشارين بالإسكان حصلوا على مليون جنيه مكافآت

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

تفاصيل تحالف قبرص مع مصر واليونان وفرنسا ضد تركيا

أيام زمان

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

سر وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

الصحة

مستشفى "57357" تكرم متطوعيها احتفالا باليوم العالمي غدا

الماغنيسيوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

نصائح مفيدة للحصول على شعر لامع

تناول البقوليات والخضروات للوقاية من سكر الحمل

الرئيس نيوز

مسابقة لصعود أول مواطن مصرى للفضاء فى يناير 2020.. ووكالة الفضاء:"مفيش واسطة"

بدء إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية لدفع تذاكر المترو

«الري» ترد على شائعات تناقص حصة مصر من مياه النيل الأزرق

عن ربط سدي النهضة والعالي.. خبراء: يحقق هدفين مصريين

منوعات

"جوجل" تكشف عن أفضل تطبيقات أندرويد لتحميلها على هاتفك

اكتشاف أطلال ثقافية لـ7 أسر إمبراطورية عمرها 1400 عام بالصين

"بابا نويل" يسرق مصرفًا ويوزع النقود على المارة في أمريكا

فى 30 ثانية.. اعرف صحة قلبك

كشكول

ختام المستوى الأول بدورات ريادة الأعمال المجتمعية بجامعة المنيا

بأمر المحافظ.. 25 مليون جنيه لتطوير مدارس بإمبابة

بشرى سارة.. إعادة افتتاح وحدة مناظير الجهاز التنفسي بالقصر العيني

"مبارك" يستعرض انجازات جامعة المنوفية باحتفالية عيدها الـ ٤٣

إسلام سياسي

النواب الليبى يتوجه للقضاء لإيقاف اتفاقية الوفاق وتركيا

نكسات الإخوان في مصر والعالم العربي خلال 2019

آراب نيوز: أردوغان انتهى بفشل جماعة الإخوان في مصر

الدكتور أحمد الطيب يوجه رسالة لطلاب الأزهر فى عيد الميلاد

مقالات الرأي
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: المجدلية.. سيدة الألم والالتباسات الدائمة
عمرو خالد
الصلاة على النبى «2»
د.مينا بديع عبدالملك
حتمية الاهتمام بوحدة الكنيسة القبطية
منى رجب
أهمية أن نكون منصة للحوار الحضارى بين الشعوب
المزيد

الثقافة

خطاب اعتماد علاج "سلاّم" على نفقة جامعة القاهرة

"بين التاريخ والسياسة".. إصدار جديد عن دار الكتب

صلاح الدين: يخون المترجم حين يكذب ويبالغ في رؤية قدراته

في ذكراه.. "جاهين" ثمرة التراث القومي والإنساني

صفحتنا ع الفيس بوك