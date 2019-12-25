محافظ القاهرة يشارك الكاثوليك والأرثوذكس احتفالات عيد الميلاد

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد برئاسة المطران كريكور أوغسطنيوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك.



وصرح محافظ القاهرة إن الأعياد في مصر فرصة لإظهار وحدة الشعب المصري بمختلف طوائفه موجهًا التهنئة للأقباط بعيدهم.



كما شارك المحافظ نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في احتفال بطريركية الاسكندرية للروم الأرثوذكس برئاسة البطريرك ثيوذوروس الثاني بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد والذي أقيم بمقر البطريركية بحضور المستشار حسام زعتر مندوب رئاسة الجمهورية وعدد من قيادات الدولة.



وأكد خلالها المحافظ على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب وان مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.