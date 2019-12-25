حمدوك: دماء شهداء السودان لن تذهب هدرًا

أكد رئيس وزراء السودان، الدكتور عبدالله حمدوك، أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، ولن يهدأ له بال حتى تحقيق العدالة.



وشارك حمدوك اليوم الأربعاء، في تدشين شارع "الشهيد محمد هاشم مطر"، "الإنقاذ سابقا"، في حي بحري بالخرطوم، بحضور عدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، والسياسيين السودانيين.



وقال حمدوك، في كلمة وجهها للجماهير، إن "الشهداء هم من جعلوا تحقيق شعارات الثورة ممكنًا، وبدأنا في تحقيق السلام والعدالة، ولن يهدأ لنا بال حتى نتأكد تمامًا من أن كل مجرم وكل من اقترف جرائم حرب وإبادة جماعية، تحققت بشأنه العدالة".



وأضاف: "شكلنا لجانًا وأجرينا تعديلات في الجهاز القضائي، وسنعمل مع بعضنا البعض لتحقيق العدالة، التي لن نقبل إلا أن ترضيكم تمامًا".



وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية تعتزم تخليد ذكرى كل الشهداء، بإطلاق أسمائهم على المرافق العامة والمدارس والشوارع.