البابا تواضروس يهنئ الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا ثيؤدورس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد.



وتكون الوفد المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي.



كما ضم الوفد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.



كان قداسة البابا قد زار صباح اليوم مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة صباح اليوم وبرفقته وفد كنسي كبير، واستقبله غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية.