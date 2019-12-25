ضبط 3 شباب ألقوا زيتًا متسخًا على عامل فى الزاوية الحمراء

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على 3 شباب ألقوا زيتًا متسخًا على عامل أثناء جلوسه على مقهى، فى الزاوية الحمراء.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يظهر إلقاء شاب زيتًا على عامل أثناء جلوسه على مقهى.



بعمل التحريات دلت على أنه أثناء جلوس "ياسين عبدالحميد" عامل، على أحد المقاهى بمنطقة الزاوية الحمراء، فوجئ بشاب يلقي كمية من الزيت المستخ بجركن وفر هاربًا، وبعدها حضر إليه شابان آخران بحجة مساعدته إلا أنهما صوراه عبر هاتف محمول دون علمه.



أكدت تحريات رجال المباحث أن الشباب الثلاثة ارتكبوا جريمتهم بتحريض من شخص يدعى "صالح"، لوجود خلافات بينه والمجني عليه، فاستعان على إثرها المحرض بالمتهمين؛ لتنفيذ مخططه لمعايرته أمام الأهالي.



وتم ضبط المتهمين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.