محافظ الغربية يكرم 18 أسرة من ذوي الشهداء

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، العرض العسكري لطلاب مدرسة الشهيد خالد دبور الفنية العسكرية بالمحلة الكبرى والذى تضمن مهارات القتال وإقتحام البؤر الإرهابية وطرق السيطرة والقبض على المجرمين.



جاء ذلك بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة والعقيد أيمن فكرى المستشار العسكري للمحافظة والدكتور محمود شحاته عضو مجلس النواب.



تخلل العرض فقرة ابتهالات دينية وعزف منفرد بالكمان وكذا تكريم محافظ الغربية لعدد 18 أسرة شهيد تقديرًا لما قدموه من غالى ونفيس من الدفاع عن أمن واستقرار الوطن.



وعقب العرض قام محافظ الغربية بتفقد قسم الغزل بالمدرسة وهو عبارة عن قسم إنتاجي تعليمي، حيث أكد على أهمية ربط مجالات التعليم بفرص العمل والعمل على تنمية قدرات ومواهب الطلاب في كافة المجالات.