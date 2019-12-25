الفضاء المصرى: إطلاق قمر صناعى لقياس التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، استضافة مصر بمقر مدينة الفضاء، وكالة الفضاء الإفريقية.



وقال خلال لقائه بوفد برلماني من لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب اللواء هانى أباظة: استعدادات الوكالة لإطلاق قمر صناعي لقياس المتغيرات المناخية "التنمية الإفريقي" بمشاركة 7 دول إفريقية مع مصر، منها دول غانا ونيجيريا وكينيا والسودان.



وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لترتيب الأمور المتعلقة بالقمر، وأبدى عدد آخر من الدول الإفريقية رغبتها في الانضمام، بما يسهم في مراقبة التغيرات المناخية بالقارة السمراء.