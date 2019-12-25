بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل مصطفى ماهر وأحمد صبرى، بتدابير احترازية؛ في اتهامهما بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة.



يواجه المتهمان بالقضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات، خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.