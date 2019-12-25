صديق لـ"النواب": مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة بحلول 2020

أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن مصر ستكون خالية من العشوائيات غير الآمنة بحلول عام 2020، موضحًا أن عدد المناطق العشوائية غير الآمنة بلغ 357 منطقة، تم تطوير 201 منطقة بإجمالى 114 ألف وحدة سكنية، وجار العمل على تطوير 156 منطقة، مشيرًا إلى أنه فى 30 يونيو 2019 كان الصندوق قد انتهى من تطوير 29 منطقة بتكلفة إجمالية 2.3 مليار جنيه بعدد 16 محافظة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة كل من: وزارة البيئة – الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة - صندوق تطوير المناطق العشوائية – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2018-2019.