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حوادث

رفض طلب شركة رد مساهمتها المالية لتنشيط السياحة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
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رفضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس، اليوم الأربعاء، مطالبة شركة سياحة برد 60 ألف دولار أمريكي أعطته لوزارة السياحة كمساهمة مالية لتنشيط السياحة، ونظير الحصول على ترخيص عام 2011.

وأيدت المحكمة قرار السياحة بإلزام الشركات بدفع مساهمة مالية ليعود نفعه على الشركات.

وأكدت المحكمة، أن مجلس الوزراء وافق على إلزام الشركات طالبة الترخيص بمزاولة النشاط السياحي بأداء مساهمة مالية لصالح غرفة ووكلاء السفر والسياحة لدعم خطة تنشيط السياحة، ليعود نفعه على الشركات السياحية التي تستقدم السائحين، وهذا الأمر ولئن لم يتطلبه القانون إلا أنه لازمًا وفقا لتنشيط السياحة وله مردود غير مباشر على الاقتصاد القومي.

ورأت المحكمة، أن ما دفعته شركة السياحة لا يعد تبرعًا ماليًا أو هبة منها، بل هو معاوضة غير مسماة في مجال الترخيص لها بمباشرة النشاط السياحي، ويتم إنفاقه على تنشيط السياحة وترتد آثاره مباشرة على الشركات السياحية لتحصل على مقابله ربحًا ونفعا، ولا يجوز الرجوع بالمطالبة باسترداده حتى بحسبانه تبرعًا نظرًا للتصرف فيه أولًا والحصول علي مقابل له ثانيًا تطبيقًا لأحكام القانون المدني سالفة البيان.

وأضافت، أن الشركة كان بوسعها اللجوء للتقاضي لنيل ترخيصها إذا رأت ذلك، أما أن تسدد هذا المبلغ لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ويتم إنفاقه دعما للتنشيط السياحي، وتحصد الشركة ثماره، ثم تطالب باسترداده من الجهة الإدارية وموازنتها العامة علي سند أنها أُجبرت على دفعه، وتجاهلت ما حصلت عليه من نفع، يُعتبر مخالف لاعتبارات العدالة ويخل بمصالح وحقوق الشعب في الحفاظ علي المال العام.

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