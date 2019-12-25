الصحة: ملف طبي كامل للأطفال حديثي الولادة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية لإجراء الفحص السمعي للأطفال "حديثي الولادة" تستقبل الأطفال من خلال 1364 وحدة ومكتب صحي في كافة محافظات الجمهورية.



وأوضحت، أنه تم تحديث شهادة الميلاد لإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته.



وأضافت، أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس للفحص السمعى للأطفال حديثى الولادة، على نفس الخط الساخن لمبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.



وأشارت الصحة، إلى أنه يتم إعادة تقييم الطفل المشتبه إصابته بضعف فى السمع بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفة أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة في المحافظة لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.