للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل بإحدى مدارس الجيزة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل بإحدى المدارس بحدائق الأهرام، وذلك للشباب حتى 35 سنة، على أن يتم تحديد الراتب بحسب الخبرة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالمدرسة، 13 مدرسًا، موظفين إداريين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالٍ.



كما تحتاج المدرسة، مشرف، وأمين مكتبة، وفرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01116584980 أو 33806516، والتواصل مع المدير المسئول مصطفى السيد، أو التوجه لمقر المدرسة في 22 "ن" البوابة الرابعة، حدائق الأهرام، الجيزة.