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مصر

السبت.. احتفالية بمرور 116 عامًا على متحف الفن الإسلامي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
مها صلاح ورامى حسين
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ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، السبت القادم، احتفالية خاصة بمرور 116 عامًا على افتتاحه، بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، وهيئة قصور الثقافة.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن متحف الفن الاسلامي يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين مرورًا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس، وهو من أهم المتاحف المصرية.

وأوضح د. ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أن مظاهر الاحتفال تتضمن العديد من الفعاليات لمختلف الفئات العمرية، وعدد من الورش التعليمية للأطفال منها ورشة لتكوين مجسمات بالطين الأسواني، وورشة لتنفيذ زخارف البلاطات الخزفية من خلال مقتنيات المتحف، وورشة أخرى لتعليم الأطفال الخط العربي. وأخيرًا تقديم فقرة فنيه لعرائس البابيت تقدمها الفنانة رحمة محجوب مع فريق عمل القسم التعليمي.

وأشار "عثمان" إلى أن الاحتفال يضم افتتاح معرضين مؤقتين؛ المعرض الأول للآثار الإسلامية بعنوان "من ذاكرة المتحف" وهو يقدم عرض لأهم وأقدم القطع الأثرية الموجودة بداخل المتحف، ويليه افتتاح ملتقى فناني وزارة السياحة والآثار في دورته الثانية، بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي.

ومن جانبها، قالت د. رشا كمال مدير ادارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، إن ملتقى فناني وزارة السياحة والآثار يلقي الضوء على المواهب الفنية المختلفة بداخل الوزارة والتي تتنوع بين فنون تشكيلية وأعمال أدبية وعزف وغناء؛ حيث يشارك به 45 فنانًا، ويضم 100 عمل فني بمختلف المجالات، ومن المقرر أن يستمر لمدة 10 أيام، وسوف يقام على هامش المعرض مجموعة من الورش والمحاضرات.

كما يتضمن الاحتفال تقديم عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية والتنورة، وعرض مسرحي باستخدام عرائس الماريونت وخيال الظل للفنانة علا بشير والتي صممت تلك العرائس لتعبر عن شخصيات من العصور الإسلامية تعرض تاريخ المتحف.

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