محافظة الدقهلية في زيارة لجامعة المنصورة: إحدى أكبر قلاع العلم

أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن فخره الشديد لزيارة جامعة المنصورة، لأول مرة، اليوم الأربعاء، وكان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور أشرف عبدالباسط.



وصف الدكتور أيمن مختار الجامعة بأنها "إحدى أكبر قلاع العلم على أرض الدقهلية، والتي أنجبت لمصر الكثير من العلماء، والوزراء، والمبدعين، والمفكرين، وبفضل تميزها أصبحت المنصورة عاصمة مصر الطبية".



وأكد المحافظ على ضرورة إطلاق حملة بالتعاون مع جامعة المنصورة، والتربية والتعليم تحت عنوان "نظف بلدك"، و"سامح أخاك"، وتهدف إلى توعية الطلاب في الجامعات والمدارس بثقافة الفصل من المنبع داخل المنزل، والحفاظ على نظافة البيئة، كما تهدف إلى التسامح بين الأهل والجيران والأصدقاء، ونبذ الخلافات جانبًا؛ لأن جميع الأديان السماوية تحث على التسامح والمحبة والإخاء.



ومن جانبه أكد رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة ستقدم الدعم المعنوي واللوجستي الكامل، لمحافظة الدقهلية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية؛ لأن الجامعة شريك أساسي للمحافظة.



وفي السياق ذاته أكد "مختار" على دعمه الكامل لجامعة المنصورة، وأنه يوجد تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة، من أجل وضع محافظة الدقهلية، في مقدمة المحافظات، من حيث تقديم الخدمة للمواطنين.