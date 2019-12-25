مسابقة فى يناير لاختيار أول مصرى يصعد إلى الفضاء

أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد القوصي، عن إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن إلى الفضاء فى يناير المقبل "2020".



جاء ذلك خلال زيارة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى مقر وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، وقال القوصي - في تصريح بهذا الصدد - إن مدة البرنامج تصل إلى ست سنوات، أولها فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، يتم خلالها اختيار المؤهلين فى ضوء المعايير العالمية المحددة، ثم الوصول إلى مرحلة الثانية "التأهيل العالمي" على الحياة المعيشية داخل محطة الفضاء الدولية، مشيرًا إلى أن التقديم للانضمام مفتوح أمام جميع الشباب من كلا الجنسين.



وأشار إلى أن اختبارات المسابقة سيتم وضعها بواسطة جهات عالمية، وأن هذا البرنامج سيتم طرحه بداية العام الجديد، وسيؤدي إلى زيادة حالة الزخم في نشر ثقافة الفضاء بين أفراد المجتمع.



من جانبه كشف مسئول بوكالة الفضاء المصرية، عن أن الشباب المتقدمين ستتم تصفيتهم في المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الاختبارات النفسية والبدنية والعقلية هي المعيار الأول للاختيار.



وأضاف أن البرنامج سيسفر عن تأهيل شخصين إلى المرحلة النهائية للصعود إلى الفضاء.