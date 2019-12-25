إحالة سائقين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، بإحالة سائقين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة وبيعها، في السلام.



وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هما "حسن. م"، و"منصور. خ"، سائقين، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، كما اعترفا بحيازتهما 530 قطعة حشيش، 200 كيس أستروكس ومبلغ مالي 3800 جنيه من متحصلات تجارتهم.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بترويج سائقين المواد المخدرة، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين.