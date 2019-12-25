رؤساء الهيئات القضائية والمركزى للمحاسبات يهنئون وزير العدل

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة العدل، رؤساء الجهات والهيئات القضائية والجهاز المركزي للمحاسبات، لتهنئته بحقيبة وزارة العدل.



واستقبل الوزير كل من المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث عبر "مروان" عن بالغ امتنانه للمشاعر الطيبة التي أبدوها خلال اللقاء.



وأكد الوزير، تقديره العميق للدور المهم والحيوي لقضاء مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وحرصهما الكبير على الحفاظ على استقلال القضاء ودعم القضاة في كل ما من شأنه معاونتهم على أداء رسالتهم السامية في إعطاء الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة الناجزة.



وأشاد بالدور الرقابي الذي يمارسه الجهاز المركزي للمحاسبات، للحفاظ على أموال الدولة ومراقبة حسن تنفيذ الجهات المختلفة للموازنة العامة الدولة.



وانتهى اللقاء بتمنيات الحضور للوزير بالتوفيق والسداد، ودوام التعاون بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والرقابية لما فيه خير للوطن.