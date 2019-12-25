ربة منزل وعشيقها يمثلان جريمة قتل زوجها في الخانكة

انتقل فريق من النيابة العامة بالخانكة، إلى موقع ارتكاب جريمة قتل نجار على أيدى زوجته وعشيقها، حيث مثلا المتهمان الجريمة وكيفية ارتكابها.



وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة "صبري. ج" 49 سنة، نجار، بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر بدائرة المركز، وكشف الطب الشرعي أن الوفاة ليست طبيعية.



تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين أن الجثة بها آثار خنق وبسؤال الزوجة "أصيلة. م" 41 سنة، ربة منزل، أكدت أن الوفاة طبيعية.



وفي وقت آخر، حضر لديوان المركز نجل المجني عليه وعمه "شقيق القتيل" يشككان في وفاة والد الأول وشقيق الثاني وبعرض الجثة على الطب الشرعي قرر أن هناك شبهة جنائية.



وبتطوير مناقشة الزوجة اعترفت بارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها "محمد. ف" 28 سنة عامل لوجود علاقة غير شرعية حيث عقدت العزم والنية مع عشيقها على التخلص من زوجها لوجود خلافات بينهما فوضعت مادة مخدرة "منوم" في الشاي وخنقته، واستولى العشيق منها على 200 ألف جنيه وبدأ يبتزها ورفض الزواج منها وارتبط بامرأة أخرى.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيلا المتهمان للنيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.