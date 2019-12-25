مستوطن يهودى مسلح يقتحم كنيسة القيامة فى القدس

اقتحم مستوطن يهودي، منذ قليل، كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، ولوح بسكين في وجوه الموجودين من المسيحيين، حسبما أذاعت القناة "السابعة" في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلنت شرطة الاحتلال اعتقال المستوطن دخل كنيسة القيامة، وبحوزته سكين كبير، في ظل وجود حشد ضخم من المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيرةً إلى أنه لم تقع أي إصابات، فيما أثار إشهار المستوطن السكين حالة الهلع بين المحتفلين بعيد الميلاد.