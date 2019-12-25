الوكيل يشدد على تسخير إمكانيات رياضة "الغربية" لأصحاب الهمم

تفقد أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأربعاء، مركز تدريب المعاقين "ذوي الهمم والعزيمة" بنادي 23 يوليو بالمحلة الكبرى، ومتابعة تدريب اللاعبين بالمركز لدعمهم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة "أصحاب القدرات والهمم".



وأكد وكيل الوزارة، على تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة لهم، وذلك لدمجهم في شتى مجالات الحياة المختلفة مع جميع فئات المجتمع إيمانًا بقدراتهم وإمكانياتهم، والعمل على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، واكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم.



واستعرض وكيل الوزارة، أهم احتياجاتهم لتحقيق تطلعاتهم ووضعها في مقدمة الاحتياجات، لتمكين ورعاية أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة (أصحاب الهمم والعزيمة)، معربًا عن سعادته بالتطوير الدائم والمشرف للنادى، ومستوى اللاعبين بالنادى والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي يقدمها النادى لأبنائه.



يذكر أن المركز يضم عدد 50 لاعبًا منهم من يمثلون محافظة الغربية في المنتخب المصرى للكرة الطائرة والحاصلون على العديد من البطولات والتكريمات، تحت إشراف الدكتور عبده أبو طالب، وكيل المديرية للرياضة، وشوكار الخطيب، مدير الإدارة العامة للرياضة، ويقوم بالتدريب المدرب أيمن حبيب.