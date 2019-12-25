صورة أكرم حسنى يوجه رسالة لـ عمرو يوسف

شارك الفنان أكرم حسني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة البوستر الرسمي لمسلسل "خالد بن الوليد" المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.



ووجه أكرم حسني، رسالة للفنان عمرو يوسف بطل المسلسل، قائلًا: "ملحقناش نشبع منك في شخصية صلاح الدين في الحرب العالمية الثالثة معانا مسلسل كامل بقى نستمتع فيه بشخصية عظيمة زي خالد بن الوليد في انتظارك رمضان 2020".



يذكر أن الفنان أكرم حسني يجري حاليا بروفات العرض المسرحي "عطل فني" ويشاركه البطولة الفنان هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي ومحمد أوتاكا.



ومن المقرر أن يشارك في الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسل "تيمون وبومبا" ويشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي وبيومي فؤاد.