بكرى: الرئيس مع إجراء الاستحقاقات الانتخابية فى عام واحد

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى بالصحفيين على هامش افتتاحات مشروع الثروة الحيوانية في الفيوم.



وأكد بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه توجه بالسؤال للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مدى قدرة الدولة على إجراء ثلاثة انتخابات في إشارة إلى المحليات والشيوخ والنواب في عام واحد، فقال الرئيس: "أنا مع إجراء الانتخابات في عام واحد ولكن من الصعوبة إجراؤها مرة واحدة".



وحول صعوبة إجراء المحليات في ظل الشيوخ والنواب رغم كونها استحقاقًا دستوريًا، قال بكري إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بحوار مجتمعى واسع، والتعرف على كل وجهات النظر حول انتخابات المحليات.