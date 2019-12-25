التحريات: لا شبهة جنائية في "تحلل" جثة مسن بالمطرية

كشفت تحريات ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، أنه لا توجد شبهة جنائية في العثور على جثة مسن "متحللة" داخل شقته، في المطرية، وأنه يعيش بعيدًا عن أسرته ووفاته طبيعية.



كان الرائد محمود الحسيني، معاون أول مباحث قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغًا من أحد الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق.



على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبكسر الباب، تم العثور على "إبراهيم. ن" في العقد الخامس من عمره، مسجى على الأرض.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.