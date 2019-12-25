الصحة: توفير أدوية فيروس "سى" للمرضى بالمجان بمراكز العلاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها توفر جميع أدوية فيروس سي للمرضى داخل وحدات صرف العلاج، مؤكدة أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي من أدوية فيروس "سى" للمرضى يكفي كافة احتياجاتهم.



وأوضحت الوزارة أن جميع الأدوية تصرف بالمجان للمرضى، مضيفة أنها وفرت أدوية جديدة للمرضى المنتكسين، الذين تبلغ نسبتهم ما يقرب من 5% فقط.



وأشارت إلى أن مبادرة فيروس "سي" مستمرة داخل جميع الوحدات الصحية، لافتة أن بروتوكول العلاج المستخدم لعلاج المرضى موحد، وتتم متابعة حالتهم أولًا بأول بعد توفير الأدوية لهم، وإجراء تحاليل طبية كل ثلاثة أشهر لمتابعة تطور الفيروس، كما يتم إجراء التحاليل الطبية عقب الانتهاء من بروتوكول العلاج.