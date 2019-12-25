إغلاق موانئ السخنة وبورسعيد لسوء الأحوال الجوية

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إغلاق حركة الملاحة مؤقتًا بموانئ بورسعيد والسخنة وإعلان حالة الطوارئ بالموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وعدم دخول وخروج أي سفينة من وإلى الميناء؛ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعى للسفن المتراكية على الرصيف.



وجاء في بيان المكتب الإعلامي أن ميناء السخنة يشهد حالة من عدم الاستقرار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي بلغت سرعتها من 25 إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار وانعدام الرؤية الذى يصل إلى نصف ميل.



يتواجد على أرصفة ميناء السخنة عدد 2 سفينة حاويات عدد 1 سفينة سياحية عدد 1 سفينة معدات ومنتظر سفر السفينة السياحية في تمام الساعة ٥ مساء اليوم.



وأضاف البيان أن ميناء بورسعيد أيضا يشهد حالة من عدم الاستقرار فى حالة الجو وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لثلاثة أمتار مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة، حيث يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينتان بضائع عامة، كما يتواجد على أرصفة ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.



كما أكد البيان على استمرار حركة السفن فى ميناء الأدبية بانتظام، حيث تجرى عمليات تداول البضائع على الأرصفة لعدد (2) سفينة بضائع عامة،ومن المنتظر دخول عدد (2) سفينة أخرى (بضائع عامة – صب جاف).