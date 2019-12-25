طالب يشنق نفسه حزنًا على وفاة صديقه فى منشأة القناطر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات انتحار طالب بكلية الهندسة شنقًا داخل منزله بمنطقة منشأة القناطر، حيث تبين أنه تخلص من حياته حزنًا على وفاة صديقه.



تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على طالب مشنوقًا داخل منزله بمنطقة منشأة القناطر، فانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم سامح بدوي، رئيس مباحث مركز منشأة القناطر، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر طالب بكلية الهندسة جامعة المستقبل معلقا من رقبته بجنش حديدي بسقف الغرفة.



وأشارت التحريات، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المتوفى أصابته حالة حزن واكتئاب عقب مشاهدته وفاة صديقه المقرب أمام عينيه بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة إثر حادث طريق من قرابة شهر، ومنذ وقوع الحادث ازدادت حالة حزنه وقرر التخلص من حياته فشنق نفسه.



واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الطالب التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية وانتحاره حزنًا على صديقه المتوفى، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.