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السيسى يهنئ طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:44 م
السيسي
أ ش أ
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الروم الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
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