وزير السياحة: تمكين الشباب وتدريبهم لإعداد جيل جديد من القيادات

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمبنى وزارة السياحة بالعباسية، مع المعاونين والمستشارين والقيادات الشابة بالوزارة؛ وذلك لمناقشة آليات سير العمل خلال الفترة المقبلة.



وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الملفات التي تخص كل منهم، ومناقشة مقترحات، وسبل تطوير العمل للارتقاء بالمنتج السياحي والأثري المقدم للزائرين في المناطق والمتاحف الأثرية والمناطق السياحية، كما تم مناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع حاليًا.



وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على تمكين الشباب، والعمل على تدريبهم، ورفع قدراتهم المهنية لإكسابهم خبرات، وذلك لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تولي المناصب القيادية.



كما أكد على ضرورة توحيد جهود جميع القطاعات المختلفة بالوزارة، لإنجاح هذه المنظومة، وخدمة العمل السياحي والأثري؛ لخروج المنتج بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم.



يأتي ذلك في إطار النهوض بمنظومة السياحة، والآثار في مصر، التي تتميز بثراء منتجاتها السياحية المتنوعة مثل السياحة الثقافية، والشاطئية، والدينية وغيرها من الأنماط السياحية الهامة التي تجذب السائحين من مختلف دول العالم.