البدء في الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام البطاقة الائتمانية لتذكرة المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو البدء في اتخاذ كل التدابير والإجراءات الخاصة بتطبيق النظام الجديد الذي وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بالبدء في تطبيقه، والذي يعرف بـ"البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة".



وأشار البيان إلى أن هذا النظام الجديد سيعمل بجانب الكارت الذكي الذي يتم شحنه آليا من خلال ماكينات TVM إلى جانب أيضًا تذكرة الرحلة الواحدة من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات، والتي يقوم بصرفها صرافى التذاكر بالمحطات، وأن ذلك يأتى تسهيلًا وتيسيرًا على مرتادي مترو الأنفاق، وتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر.