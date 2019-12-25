انقطاع مياه الشرب عن 8 مناطق بأسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن القيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة الصرف الصحي رقم 10، مما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق "المجمع الصناعى الجديد، الصداقة القديمة، عزب كيما، عمارات كيما السد، عمارات الحديد والصلب، مصنع كيما، عمارات مصنع كيما، المستعمرة".



وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، حتى الساعة السابعة من صباح غدًا الخميس.