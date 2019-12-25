الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية وتسبب أمطارًا غزيرة

شهدت محافظة الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي سقوط أمطار غزيرة صاحبها انخفاض في درجة الحرارة، وذلك بالتزامن مع نوة "الفيضة الصغرى" التي تضرب الإسكندرية، منذ أمس الثلاثاء، وتستمر لمدة 4 أيام.



وواصلت النوة ضرب سواحل الإسكندرية، وعلى جميع أنحاء المحافظة، بعد تحسن الطقس نسبيًا في صباح اليوم؛ لتعاود الأمطار الغزيرة مرة أخرى تجتاح المدينة الساحلية.



ودفعت شركة الصرف الصحي مجموعة من السيارات وفرق الطوارئ للمناطق المتضررة من الأمطار؛ لشفط تجمعات المياه، وتحقيق السيولة المرورية، كما تم التنسيق بين الأحياء شركة "نهضة مصر"؛ لكسح المياه من الشوارع والميادين.



وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى، فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.



كما تعطلت الدراسة بجميع المدارس، والمعاهد الأزهرية، والجامعات على مستوى المحافظة، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والمواطنين.