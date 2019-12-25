أحدث ظهور لـ ماجدة الرومى رفقة شقيقها

شاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت ماجدة الرومي في الصورة رفقة شقيقها عوض الرومي أثناء احتفالهما بالكريسماس، وعلقت عليها قائلة: "ميلاد مجيد Merry Christmas"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها.



وكانت آخر زيارة للنجمة ماجدة الرومى إلى مصر، في مارس الماضى، حينما أحيت حفلا فنيا في الأقصر، وتم تخصيص عائدات الحفل بالكامل لخدمة المرضى الفقراء والمعدمين ومستشفيات راعى مصر المتنقلة، وكذلك بناء منازل الفقراء في أفقر قرى الصعيد وعشوائيات القاهرة.