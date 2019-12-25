صورة أروى جودة تتألق بفستان زفاف أبيض

خضعت الفنانة أروى جودة، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، بعدسة المصورة بيلو حسين.



وظهرت أروى جودة في الصورة مرتدية فستان زفاف أبيض، وعلقت عليها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "شكرا للجميع استمتعت بجلسة التصوير جدًا"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها.



انتهت الفنانة أروى جودة، من تصوير مشاهدها فى فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، حيث صورت المشاهد الأخيرة لها فى دولة جورجيا، وعادت إلى القاهرة بصحبة أسرة الفيلم، وجمعتها المشاهد بهيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر.



وكانت آخر أعمال الفنانة أروى جودة فى الدراما مسلسل "أهو ده اللى صار" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي، وشارك فى بطولته روبى، أحمد داود، سوسن بدر، محمد فراج، هشام اسماعيل، علي الطيب، محمود البزاوى، تيام مصطفى قمر، وإلهام عبد البديع، ومحمد طلعت، هبة عبد الغنى، على شوقى، لاشينة لاشين.