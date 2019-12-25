المشدد 3 سنوات لعاطلين سرقا سيارة تاجر بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات، لعاطلين سرقا سيارة من قائدها بالإكراه، في منشأة ناصر.



وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغًا من "حميد. ع" 38 عامًا، تاجر، بأنه أثناء استقلاله سيارته الخاصة بالطريق العام، استوقفه مجهولان يستقلان دراجة بخارية وأشهرا سلاحًا ناريًا في وجهه، وتمكنا من سرقة السيارة وهاتفه المحمول ومبلغ مالي ولاذا بالفرار.



وكشفت التحريات أن وراء السرقة "عماد. ط" عاطل، و"جمعة. م" وتم ضبطهما، ووبمواجهتهما اعترفا أنهما اعترضا طريق المجني عليه حال قيادته السيارة مستقلين دراجة بخارية، وأشهر المتهم الأول فرد خرطوش في وجهه، وتمكنا من الاستيلاء على السيارة وهاتفه المحمول ومبلغ مالي.