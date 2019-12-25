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محطة تل أبيب

فلسطين: البرغوثي ينوي الترشح للانتخابات من محبسه

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه في حال تم إجراء الانتخابات.

ونقل الإعلام الفلسطيني عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، قوله إن "الأسير مروان البرغوثي حسم قراره بالترشح لسباق الرئاسة في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن المواقف الأخرى".

واعتبر عبد القادر أن "البرغوثي هو الأوفر حظا من داخل حركة فتح في حال أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم ترشحه"، معربا عن أمله في "أن يكون هناك مرشح واحد لحركة فتح".

وتنتظر الفصائل الفلسطينية أن يصدر عباس المرسوم الخاص بالانتخابات، إلا أن عباس شدد على أن الانتخابات لن تتم من دون القدس.

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