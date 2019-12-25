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محافظات

محافظ المنيا يشهد مؤتمر "تمكين" لدعم ذوي الهمم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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شهد محافظ المنيا، مؤتمر اليوم الواحد "تمكين" لذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري، بعنوان "رؤى مستقبلية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع" والذي نظمه فرع ثقافة المنيا على مسرح ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتورة الشيماء سالمان، رئيس المؤتمر، وخالد إسماعيل، مدير عام فرع ثقافة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

أشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، وتبنى العمل التطوعي، الذي يعد من المقومات الأساسية لدعم منظمات المجتمع المدني وتقديم الخدمات، وتقديم سبل الدعم لهم، لافتًا إلى أن الإعاقة لا تمثل مشكلة للفرد طالما لدية العزيمة والإرادة الكافية لتنمية قدراته الشخصية.

وأكد، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تألو جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم جميعًا والعمل على تلبية جميع مطالبهم، موضحًا أن ذوى الاحتياجات الخاصة هم أكثر الأشخاص قوة وهناك اهتمام كبير من قبل الدولة لدمجهم في كل الأنشطة والمشاركة فى كل القطاعات.

من جانبها، قالت الدكتورة الشيماء سالمان، رئيس المؤتمر، إن عام 2018 مثل عامًا احتفاليًا بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدة باهتمام القيادة السياسية برعايتهم وتفعيل القوانين للحفاظ على حقوقهم.

وعلى هامش المؤتمر، تفقد المحافظ معرض للأعمال الفنية لمختلف المشغولات اليدوية لذوى الإعاقة من الجمعيات المشاركة بالمؤتمر، حيث ضم المعرض منتجات متنوعة شملت إكسسوارات ومنتجات خشبية.

كما تضمن المؤتمر عددًا من العروض والفقرات الفنية وورش عمل الأطفال، بالإضافة إلى تكريم 50 مشاركًا من ذوى الهمم الحاصلين على مراكز محلية ودولية في عدد من الأنشطة.

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