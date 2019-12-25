محافظ كفر الشيخ يكلف برفع كفاءة الورشة المركزية ووحدة الرصف

تفقد محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الورشة المركزية وما تشملها من ورشة إصلاح السيارات والمعدات الثقيلة، وتشغيل ولحام المعادن.



وكلف المحافظ، بحصر جميع المعدات ورفع كفاءة التشغيل، وتسليم رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن المعدات من الورشة المركزية لصالح تحسين الخدمات ومنظومة النظافة.



وفي سياق آخر، تفقد محافظ كفر الشيخ، مراحل تشغيل مشروع وحدة الرصف، بمدينة كفر الشيخ، مكلفًا بمراجعة أعمال مشروع الرصف وحالة المعدات وخطة تشغيلها، طبقًا للقانون والصالح العام.



وقال المحافظ، إن مشروع الرصف والورشة المركزية من المشروعات الإنتاجية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وسيتم مراجعة أعمالها بما يتوافق مع الخدمات المقدمة للمواطنين والصالح العام طبقًا للقانون.