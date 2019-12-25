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مصر

بوابة العمرة تصدر 120 ألف تأشيرة خلال شهر منذ 17 نوفمبر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:07 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذي والمتحدث الرسمي لبوابة العمرة المصرية، إن العمل يسير في موسم العمرة بشكل منتظم وانضباط تام في ظل النجاح منقطع النظير لبوابة العمرة المصرية.

وأشار إبراهيم في تصريحات صحفية إلى أنه تم حتى الآن ومنذ إطلاق البوابة إصدار حوالي 120 ألف تأشيرة عمرة تم تنفيذها من خلال شركات السياحة من خلال بوابة العمرة المصرية وحصل جميع المعتمرين على الباركود المقرر من البوابة حتى يتمكنوا من السفر منذ بدأ العمل ببوابة العمرة المصرية فى 17 نوفمبر الماضى.

وأضاف أحمد إبراهيم أن العمل بكافة المطارات والمنافذ يسير بانضباط كبير وسهولة ويسر غير مسبوقين مما أدى الى انضباط الموسم والقضاء على السلبيات والحفاظ على حقوق ومصلحة المعتمرين وصالح شركات السياحة وهذه جميعًا هي الأهداف الرئيسية من إنشاء البوابة مشيدا بالتعاون الكبير والتنسيق عالي المستوى من كافة الجهات.

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