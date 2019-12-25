القائمة العربية: نستهدف 15 مقعدًا فى انتخابات الكنيست

قال أحمد الطيبي، رئيس القائمة العربية المشتركة لدى الكنيست الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، إن القائمة تسعى إلى الحصول على 15 مقعدًا خلال الانتخابات المقرر لها فى 2 مارس المقبل، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلى.



وحصلت القائمة العربية المشتركة، خلال انتخابات الكنيست الأخيرة، التي جرت في سبتمبر الماضي، على 13 مقعدًا، من إجمالي 120 مقعدًا.



وأعلن الكنيست، في 12 ديسمبر الجاري، حله رسميًا، والتوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة، تعقد في 2 مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ21 يومًا، بعدم التوافق على شخص يتولى تشكيل ائتلاف حكومي جديد، كما جاء قرار الكنيست بتمرير مشروع قرار حله، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية الأصوات.