البابا تواضروس: الميلاد هو فرح وفرحنا أن نكون سويًا

نشر الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من صور استقبالات الأنبا ابراهيم إسحق لمهنئيه بالعيد، وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني.

وقال إنه استقبل صباح اليوم، البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والعديد من آباء السينودس التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر البطريركية، حيث حضر للتهنئة البابا تواضروس مع وفد من الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وأكد فى كلمته على أن الميلاد هو فرح وفرحنا هو أن نكون جميعنا سويًا.

وتحتفل الكنائس الكاثوليكية والأنجليكانية والروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل البروتستانتية به يوم 5 من يناير المقبل، ليأتي أخر من يحتفل به هو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية، حيث يترأس قداس العيد مساء يوم 6 من يناير المُقبل.





