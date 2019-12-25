البرلمان: 4 مستشارين بالإسكان حصلوا على مليون جنيه مكافآت

أوصت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها الثاني اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، بضرورة اتخاذ اللازم لتسوية تعديلية بخصوص مبلغ 304 ملايين و805 آلاف و514 جنيهًا، وذلك من بند الإيرادات الأخرى إلى بند المنح.



وقالت اللجنة إنه على وزارة المالية موافاة اللجنة بهذا التعديل.



جاء ذلك عقب انتهاء اللجنة من مناقشة الحساب الختامي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث كشفت مناقشات الحساب الختامي للوزارة عن حصول 4 مستشارين على مكافأة قدرها مليون و22 ألف جنيه سنويا.



وتساءل المهندس مصطفى سالم عن هذا المبلغ وعن من يتلقى تلك المكافآت، وهو ما رد عليه مسئولو وزارة الإسكان بأن تلك المكافآت لـ 4 من المستشارين منتدبين للوزارة من مجلس الدولة، وأنه قد تقرر تخفيض عدد المستشارين بمقدار 50 % ليكون اثنان فقط بدلا من 4.



ومن جهة أخرى أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن وزارة الإسكان تعتبر من أفضل الوزارات في عدم الانحراف بين الموازنة والحساب الختامي، وتحقيق نسبة تفوق الـ 100%.