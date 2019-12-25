إحالة المتهم بقتل حارس أعمال صيانة كوبرى الدقى للجنايات

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، مسجل خطر إلى محكمة الجنايات؛ في اتهامه بقتل حارس أعمال صيانة كوبري الدقي بعد 9 أشهر كاملة من التحقيقات.



وأنهت النيابة برئاسة المستشار عمرو عباس، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة التحقيقات، وأعد محمد رفعت طلبة، وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة، أمر إحالة المتهم بتهمة القتل العمد.



واعترف المتهم علاء هنداوي، 35 سنة، أنه مسجل خطر سرقات وقضي عقوبة السجن 10 سنوات في السطو علي منزل وسرقته بالإكراه عام 2006، وتم الإفراج عنه عام 2016.



وأضاف المتهم، أنه تجول يوم الجريمة في منطقة الدقي بحثًا عن "سريقة" ليتمكن من شراء مخدر الترامادول لإدمانه عليه، فشاهد كمية من شكائر الأسمنت وحديد التسليح والمواتير أسفل كوبري الدقي، فقرر التسلل إلى موقع الأعمال لسرقة أي منها وبيعها، وعندما قفز من البوابة الخلفية وحاول حمل تلك المواد فوجئ بثقلها الشديد فبدأ التفكير في شيء أقل ثقلًا لسرقته فلاحظ "كرافان" أمامه.



وقال: "شبه اللي بناه عادل إمام في فيلم كراكون في الشارع"، فدخل إليه وشاهد رجلًا نائمًا، وبدأ في البحث عن أى أموال أو هاتف محمول لسرقته وعندما لم يجد شيئًا قرر قتل الحارس النائم خشية شعوره به وفضحه وإعادته للسجن مرة أخرى فأخرج سلاحًا "سكين" من بين طيات ملابسه وباغت الحارس بعدة طعنات في الرقبة فتفجرت منها الدماء ولوثت بنطاله وحذائه ففر هاربًا عندما شاهد الحارس يخرج ورائه مترنحًا ويضع يده على موضع الطعنات.



وأضاف المتهم أنه تسلق السور للخارج وهرب لشارع جانبي وراقب منه مسرح الجريمة، فشاهد تجمع عدد من الأشخاص على المجني عليه حتى سقط على الأرض قتيلًا، فهرب وغير ملابسه وحذائه وتخلص منهم مع سلاح الجريمة في حديقة وزارة الزراعة علي بعد أمتار من مسرح الحادث.



كشفت التحقيقات أن المتهم أثناء هروبه طبع حذائه آثار الدماء على شيكارة أسمنت أسفل السور ورصدته إحدى كاميرات المراقبة في شارع جانبي يمسح حذائه والسكين بمنديل ويلقيه على الأرض.



وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وأرسلت كاميرات المراقبة لخبراء التصوير الجنائي بالأدلة الجنائية، وقاموا بتفريغها وكتابة تقرير حول ما ورد بها من توقف المتهم ومسحه حذائه وهو ما تطابق مع اعترافاته والأدلة التي عثر عليها بذات المكان، فقررت النيابة تقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.