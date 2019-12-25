البابا تواضروس يهنئ الكاثوليك بالكريسماس

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، حسب التقويم الغربي لغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر.



كان قداسة البابا قد زار مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة صباح اليوم الأربعاء، وبرفقته وفد كنسي كبير، واستقبله غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية.



تكون الوفد المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، والأنبا إرميا، الأسقف العام والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي.



كما ضم الوفد القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس بشرى، سكرتير قداسة البابا، وجرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.